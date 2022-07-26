Дружина популярного українського коміка, зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія обожнює тішити свою аудиторію свіжими публікаціями, а також ділитися подробицями їхнього веселого сімейного життя на особистій сторінці в Інстаграм.
Під час походу в магазин із донькою Лізою вона показала, як дівчинка спробувала крутнути футбольний м'яч на пальці. Варто сказати, що у малюка це погано вийшло, зате емоція була - те, що потрібно.
Вікторія запостила відео у повільній дії під музичний споріднений композиції «Superwoman».
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«Моя маленька superwoman..💪🏻⚽️😅 ps дивіться до кінця. Емоція 🔥🔥🔥🤣», - написала у соцмережі дружина Ткача.
Нагадаємо, дружина Ткача із "Квартал 95" розповіла, про що мріє з 24 лютого.
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