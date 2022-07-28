Тепер такі моменти лишилися лише в спогадах иа на фото.

Друга дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", Христина Горняк на своїй сторінці в Instagram показала кадри з безтурботного життя до повномасштабного вторгнення рф в Україну, коли вона активно займалася танцями.

"Стільки крутих фото зроблено до війни… які десь загубились в телефонному альбомі. Тепер я в житті не танцюю, то хоч в спогадах і на фото!", — написала Горняк.

Шанувальники зіркової пари в коментарях оцінили ефектні кадри та образ Христини:

"Ого! На першому фото такий запал і енергія! Мені навіяло відчуття наближення Перемоги!";

"Що це за ракета 🚀";

"Ну, що тут скажеш, той нечастий випадок, де так гармонійно поєднані краса зовнішня та внутрішня";

"Дуже круті та гарні фотографії 🔥 Яка ви чарівна дівчина";

"Дуже дуже красива ! І щаслива ! Жаль, що ця війна забрала в нас ці щирі такі радісні емоції";

"Шикарний образ і мій улюблений відтінок на нігтях";

"Афіігєєть 😍Вибачте , але це перше спало на думку , як я вас побачила. Неймовірні фото , ви така гарна, вам дуже личить цей образ. Ви приголомшливо виглядаєте";

"Яка ви розкішна".

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