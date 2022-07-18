Дівчина зізналася, що позитиву в неї все менше, і їй страшно так само, як і іншим українцям.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, активно веде свій блог в Інстаграм. Кілька годин тому вона вирішила відповісти на запитання своїх підписників та поділилася з ними особистим.

Христина зважилася розповісти користувачам мережі, як вона тримається у наших важких реаліях та заряджає себе позитивом. При цьому дівчина зізналася, що позитиву у неї все менше, і їй страшно так само, як і іншим українцям.

"Хіба я маю право на те, щоб опускати руки? Ні. Все після перемоги. Зараз потрібно брати себе в руки, адже вони нас не зламають і не здолають", - розповіла Христина Горняк.

Також вона зазначила, що зараз багатьом парам дуже складно психологічно та емоційно, але треба намагатися триматись та стримувати негатив.

"Сьогодні всім дуже складно. Дуже загострюються емоції, адже кожен на нервах, але зараз не час для цього. Потрібно намагатися зберегти стосунки", - додала Христина Горняк.

Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним образом у сукні білизняного стилю.

Як повідомляла Politeka, Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.

Також Politeka писала, що ефектна дружина Остапчука у вишиванці полонила жіночними формами.