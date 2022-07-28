Теперь такие моменты остались только в воспоминаниях на фото.

Вторая жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, ранее ведущего шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк на своей странице в Instagram показала кадры беззаботной жизни до полномасштабного вторжения рф в Украину, когда она активно занималась танцами.

"Столько крутых фото сделано до войны… которые где-то потерялись в телефонном альбоме. Теперь я в жизни не танцую, так хоть в воспоминаниях и на фото!", - написала Горняк.

Поклонники звездной пары в комментариях оценили эффектные кадры и образ Кристины:

"Ого! На первом фото такая страсть и энергия! Мне навеяло ощущение приближения Победы!";

"Что это за ракета 🚀";

"Ну, что тут скажешь, тот редкий случай где так гармонично сочетаются красота внешняя и внутренняя";

"Очень крутые и красивые фотографии 🔥 Какая вы очаровательная девушка";

"Очень красивая! И счастлива! Жаль, что эта война забрала у нас эти искренние такие радостные эмоции";

"Шикарный образ и мой любимый оттенок на ногтях";

"Афигеть 😍Извините, но это первое пришло в голову, как я вас увидела. Невероятные фото, вы так хороша, вам очень подходит этот образ. Вы потрясающе выглядите";

"Какая вы роскошная".

Напомним, жена Остапчука Кристина Горняк заговорила о сложностях в отношениях.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.