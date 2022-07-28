Вторая жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, ранее ведущего шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк на своей странице в Instagram показала кадры беззаботной жизни до полномасштабного вторжения рф в Украину, когда она активно занималась танцами.
"Столько крутых фото сделано до войны… которые где-то потерялись в телефонном альбоме. Теперь я в жизни не танцую, так хоть в воспоминаниях и на фото!", - написала Горняк.
Поклонники звездной пары в комментариях оценили эффектные кадры и образ Кристины:
"Ого! На первом фото такая страсть и энергия! Мне навеяло ощущение приближения Победы!";
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"Что это за ракета 🚀";
"Ну, что тут скажешь, тот редкий случай где так гармонично сочетаются красота внешняя и внутренняя";
"Очень крутые и красивые фотографии 🔥 Какая вы очаровательная девушка";
"Очень красивая! И счастлива! Жаль, что эта война забрала у нас эти искренние такие радостные эмоции";
"Шикарный образ и мой любимый оттенок на ногтях";
"Афигеть 😍Извините, но это первое пришло в голову, как я вас увидела. Невероятные фото, вы так хороша, вам очень подходит этот образ. Вы потрясающе выглядите";
"Какая вы роскошная".
Напомним, жена Остапчука Кристина Горняк заговорила о сложностях в отношениях.
Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.
Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.