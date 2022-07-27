На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила пост, у якому розкрила, як про дам говориться в міфах і легендах народів світу.

"Жінка. Яка ти справжня? Вдень з оточуючими, або насамоті? Істина десь посередині 🤔 Навіть наодинці з собою ми силимося приховати гріхи й недоліки. Але якщо вже мова про недоліки— то покажіть мені оті правила: ЩО САМЕ вважати недоліком, а що— ні? Наша внутрішня сила і упевненість допомагає не вестися на «голоси суспільства», які заглушують справжність", — розмірковує Огнєвіч.

Співачка також розрила іспанське поняття «Luz Del Abismo» — світло з безодні.

"Жінка, яка уособлює собою Всесвіт, його найпотаємніші, темні й світлі сторони. А ще в ній безліч відтінків, не порахувати, скільки! Залишається лише досліджувати, через це шлях я люблю набагато більше, ніж результат", — розповідає Злата.

Вона також навела багато прикладів, як гарно у фольклорі різних країн сказано про жінок.



"Ось вам Rio Abajo Rio – «ріка під рікою», La Mujer Grande – «Велика Жінка». У Мексиці вона – La Loba ( жінка-вовчиця ) і La Huesera ( костяна жінка). В Угорщині її називають О Erdoben ( «Та, що в лісах» ) і Roszomak ( Росомаха ). В індіанців навахо вона носить ім'я Na'ashje'ii Asdzaa «Жінка- паук» сплітаюча долі людей і тварин, рослин і каменів", — повідала Огнєвіч.

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