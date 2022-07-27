На своей странице в Instagram артистка разместила пост, в котором раскрыла, как о дамах говорится в мифах и легендах народов мира.

"Женщина. Какая ты настоящая? Днем с окружающими, или в одиночестве? Истина где-то посередине 🤔 Даже наедине с собой мы стараемся скрыть грехи и недостатки. Но если уж речь о недостатках — то покажите мне те правила: ЧТО именно считать недостатком, а что — нет? Наша внутренняя сила и уверенность помогает не вестись на «голоса общества», заглушающие подлинность», — рассуждает Огневич.

Певица также разрыла испанское понятие «Luz Del Abismo» — свет из бездны.

"Женщина, олицетворяющая собой Вселенную, ее самые сокровенные, темные и светлые стороны. А еще в ней множество оттенков, не посчитать, сколько! Остается лишь исследовать, поэтому путь я люблю гораздо больше, чем результат", — рассказывает Злата.

Она также привела много примеров, как красиво в фольклоре разных стран сказано о женщинах.



"Вот вам Rio Abajo Rio – «река под рекой», La Mujer Grande – «Большая Женщина». В Мексике она – La Loba ( женщина-волчица ) и La Huesera ( костяная женщина). В Венгрии ее называют О Erdoben (Та, что в лесах) и Roszomak (Росомаха). У индейцев навахо она носит имя Na'ashje'ii Asdzaa «Женщина-паук» сплетающая судьбы людей и животных, растений и камней», — поведала Огневич.

Напомним, "Холостячка" Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Огневич.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич после неприятных слухов о себе посмеялась над личной жизнью.

Также Politeka писала, что Огневич честно рассказала, как закрутила роман со своим музыкантом.