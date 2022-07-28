Журналістка, ведуча новин на телеканалі "1+1" Алла Мазур показала, на що російські окупанти перетворили місце, де любили відпочивати українці.

На своїй сторінці в Instagram телеведуча розкрила наслідки ворожого удару по Затоці на Одещині.

"Колись синонім вдалого відпочинку на Чорному морі: так казали мені друзі. Комфортний клімат, гарні люди, ціни на будь-яку кишеню…І от що зробили російські ракети з цим місцем, куди їхали ми за задоволенням і радістю. Це нагадувало б фантастичний фільм-катастрофу, якби не було таким реальним. Обгорілі дерева, стерті в порох мирні будинки…", — розповіла Мазур.

Зірка також задається питанням, навіщо росіяни б'ють по базах відпочинку.

"Їх просто бісить, що ми - не здаємось. Що стаємо міцнішими і не падаємо духом. Що не втратили здатність співати - і навіть танцювати на фронті: як неповторно це роблять наші хлопці в повній амуніції. І ми все-одно переможемо. Збережемо любов, людяність і здатність співчувати. І разом відбудуємо кожен куточок рідної землі: де знову будемо відпочивати в кайф і радіти миру", — наголосила Алла.

Нагадаємо, телеведуча "1+1" Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата.

Як повідомляла Politeka, зірка 1+1 Маріка Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю.

Також Politeka писала, що Алла Мазур згадала, якою була до популярності.