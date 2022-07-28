На своей странице в Instagram телеведущая раскрыла последствия вражеского удара по Заливу в Одесской области.
"Когда-то синоним удачного отдыха на Черном море: так говорили мне друзья. Комфортный климат, хорошие люди, цены на любой карман... И вот что сделали российские ракеты с этим местом, куда ехали мы за удовольствием и радостью. Это напоминало бы фантастический фильм -катастрофу, если бы не было таким реальным. Обгоревшие деревья, стертые в прах мирные дома…", - рассказала Мазур.
Звезда тоже задается вопросом, зачем россияне бьют по базам отдыха.
"Их просто бесит, что мы - не сдаемся. Что становимся крепче и не падаем духом. Что не потеряли способность петь - и даже танцевать на фронте: как неповторимо это делают наши ребята в полной амуниции. И мы все равно победим. Сохраним любовь, человечность и способность сочувствовать. И вместе отстроим каждый уголок родной земли: где снова будем отдыхать в кайф и радоваться миру", - подчеркнула Алла.
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Напомним, телеведущая "1+1" Алла Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.
Как сообщала Politeka, звезда 1+1 Марика Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.
Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.