Зірка 1+1 Марічка Падалко розповіла про дочку, яку вирішила віддати в європейську сім'ю, поділившись в блозі.

Як пише Politeka.net, Марічка Падалко - відома українська телеведуча. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу вирішила розповісти про дочку, яку вирішила віддати в європейську сім'ю.

"Зі мною Катя. Тільки вона летить не в США, а у Францію. І це окрема історія. Дівчинка з Казахстану, з якою ми востаннє бачилися в США в 95-му році, коли я вчилася за програмою з обміну, запросила мою дитину побути в її родині", - написала Марічка.

"Щоб відправити дитину до 12 років одного, в авіакомпанії можна купити "супровід". Нам обійшовся 1900 грн", - продовжила Падалко.

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