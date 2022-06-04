Як пише Politeka.net, Марічка Падалко - відома українська телеведуча. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу вирішила розповісти про дочку, яку вирішила віддати в європейську сім'ю.
"Зі мною Катя. Тільки вона летить не в США, а у Францію. І це окрема історія. Дівчинка з Казахстану, з якою ми востаннє бачилися в США в 95-му році, коли я вчилася за програмою з обміну, запросила мою дитину побути в її родині", - написала Марічка.
"Щоб відправити дитину до 12 років одного, в авіакомпанії можна купити "супровід". Нам обійшовся 1900 грн", - продовжила Падалко.
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