Переможець 11-го сезону шоу "Голос країни", співак Сергій Лазановський розповів, як ставиться до своїх колег-артистів та підтримує зв'язок з Надею Дорофєєвою.

Про це співак розповів в інтерв'ю 24 каналу.

На думку Лазановського, український шоубізнес максимально об'єднався для нашої перемоги над російськими загарбниками, це доводять зокрема багато нових хітів в об'єднанні артистів: Jerry Heil і Alyona Alyona, Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва.

"І я радію, що багато артистів теж змінили позицію стосовно нашої країни, стосовно того, наскільки вона крута, зараз допомагають розвивати українську культуру. Це дуже круто. Але наскільки він об'єднаний зсередини, на жаль, не знаю, тому що ще не варюсь в цій каструлі шоу-бізнесу", — зізнався Сергій.

Артист також розповів. як підтримує зв'язок з зірковою тренеркою "Голосу країни" Надею Дорофєєвою.

"З Надею Дорофєєвою ми ведемо діалог в телеграмі, буквально декілька слів: як ти – як ти – дякую, все добре. Почули, що всі живі-здорові, і це чудово. Я розумію, що в неї часу не так багато, вона творить новий альбом, теж бере участь у різних благодійних концертах. Тому набридати людям я страшенно не люблю – живі-здорові, і все добре", — пояснив співак.

Нагадаємо, "Океан Ельзи" викликав бурхливу реакцію українців новою піснею та кліпом.

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