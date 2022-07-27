Об этом певец рассказал в интервью 24 каналу.
По мнению Лазановского, украинский шоубизнес максимально объединился для нашей победы над российскими захватчиками, это доказывает множество новых хитов в объединении артистов: Jerry Heil и Alyona Alyona, Артем Пивоваров и Надя Дорофеева.
"И я радуюсь, что многие артисты тоже изменили позицию по отношению к нашей стране, по поводу того, насколько она крута, сейчас помогают развивать украинскую культуру. Это очень круто. Но насколько он объединен изнутри, к сожалению, не знаю, потому что еще не варюсь в этой кастрюле шоу-бизнеса", - признался Сергей.
Артист тоже рассказал. как поддерживает связь со звездным тренером "Голос країни" Надей Дорофеевой.
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"С Надей Дорофеевой мы ведем диалог в телеграмме, буквально несколько слов: как ты – как ты – спасибо, все хорошо. Услышали, что все живы-здоровы, и это прекрасно. Я понимаю, что у нее времени не так много, она творит новый альбом, тоже принимает участие в разных благотворительных концертах. Поэтому надоедать людям я ужасно не люблю - живы-здоровы, и все хорошо", - пояснил певец.
Напомним, "Океан Эльзы" вызвал бурную реакцию украинцев новой песней и клипом.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.