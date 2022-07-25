Напередодні артист нарвався на критику, коли оголосив збирання грошей на потреби українських захисників, а сам поїхав за кордон. При цьому одразу після приїзду до Європи з Сергієм трапилося нещастя та довелося викликати "швидку" допомогу.

Тепер же на своїй сторінці в Instagram Лазановський розмістив анонс виходу свого нового творіння. Сергій записав дуетну пісню з юною співачкою з Івано-Франківська Дарікою (Дариною Луцькою) та показав кадри зі спільних зйомок.

"26 липня прем'єра пісні "Сила Козака"♥️ Дуетна робота з Дарікою. Тут вкладено багато душі і любові. Величезна команда, яка попрацювала над цією роботою, заслуговує вашої уваги. На один день ми стали ближче до перемоги", — похизувався Лазановський.

Через те, що на фото артист позує посеред поля з конем, над ним пожартувала зірка ТікТок Даша Євтух, написавши в коментарях: "Веду коняку кось кось😂🐴".

Шанувальники в коментаря підтримали зірку "Голос країни":

"Мамо,не плач😍🥺слова,які торкаються душі і розривають серце";

"Обожнюю "Мамо не плач"! 😢 Дякую за твою творчість! Вона - безцінна!".

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