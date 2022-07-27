Гурт "Океан Ельзи", фронтменом якого є Святослав Вакарчук, у середу, 27 липня, представив нову пісню під назвою "Квіти мінних зон".

На офіційній сторінці ОЕ в Instagram повідомили про довгоочікувану прем'єру.

"Це більше, ніж просто нові пісня та відео. Це - наше сьогодення, наше життя і наша віра", — поділилися учасники гурту.

Пісня була написана декілька років тому і мала б увійти в новий альбом Океану Ельзи у квітні 2022 року, але плани зірвалися через повномасштабне вторгнення рф.

Кліп знімали кілька тижнів тому, зокрема, до нього увійшли документальні кадри на Донбасі. В основі відео є ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах - життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за Свободу і Незалежність України.

"А найголовніше, сьогодні - це не два паралельні світи, а наша СПІЛЬНА, ОДНА НА ВСІХ реальність. Коли на відстані руки - війна, на відстані руки - тил. Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення "все добре у нас", "я норм", "живий" або просто "+". І тут же - лють до ворога, яка перетворюється на рішучість, сміливість і непохитну віру у звільнення кожного метру своєї країни", — розповідають артисти.

"Боже! Яка ж вона красива!", "Надзвичайно сильно", "Одна з найліпших пісень! Браво!", "В саме сердце сьогоднішнього ранку… мамо, це не сон😭", — оцінили українці нове творіння Океану Ельзи в коментарях.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук показав, як має виглядати справжній український герой.

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океану Ельзи" зворушив кадрами в лікарні.

Також Politeka писала, що Святослав Вакарчук з "Океану Ельзи" похвалився "подарунком" від Ілона Маска.