На офіційній сторінці ОЕ в Instagram повідомили про довгоочікувану прем'єру.
"Це більше, ніж просто нові пісня та відео. Це - наше сьогодення, наше життя і наша віра", — поділилися учасники гурту.
Пісня була написана декілька років тому і мала б увійти в новий альбом Океану Ельзи у квітні 2022 року, але плани зірвалися через повномасштабне вторгнення рф.
Кліп знімали кілька тижнів тому, зокрема, до нього увійшли документальні кадри на Донбасі. В основі відео є ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах - життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за Свободу і Незалежність України.
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"А найголовніше, сьогодні - це не два паралельні світи, а наша СПІЛЬНА, ОДНА НА ВСІХ реальність. Коли на відстані руки - війна, на відстані руки - тил. Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення "все добре у нас", "я норм", "живий" або просто "+". І тут же - лють до ворога, яка перетворюється на рішучість, сміливість і непохитну віру у звільнення кожного метру своєї країни", — розповідають артисти.
"Боже! Яка ж вона красива!", "Надзвичайно сильно", "Одна з найліпших пісень! Браво!", "В саме сердце сьогоднішнього ранку… мамо, це не сон😭", — оцінили українці нове творіння Океану Ельзи в коментарях.
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