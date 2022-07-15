Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки перемозі на проекті "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Наразі зірка активно виступає з вуличними концертами, збираючи гроші на допомогу Україні. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться з фанами своєю творчістю та кадрами з особистого життя.
А цього разу Лазановський з'явився у компанії Анастасії Кузів – іншої учасниці проекту "Голос країни". Як виявилось, пара вирішила записати спільну пісню.
"Зробили щось таке чудове", - написав Лазановський.
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Кузів також розмістила спільну фотографію, анонсувавши нову пісню.
"Записали із Лазановським дещо круте для вас", - підігріла інтригу Анастасія.
"Незабаром почуєте", - підсумувала Кузів на ще одному сторісі.
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