Як пише Politeka.net, мова йде про заслуженого артиста України Олександра Печерицю, який знайомий глядачам по серіалу «Кріпостна» та виставам «Украдене щастя», «Три товариші», «Трамвай "Бажання"», «Калігула» та ін.
В день повномасштабного вторгнення рф в Україну, заслужений артист України Печериця з гастролями саме мав виступати у виставі.
«Коли ворог біля твоїх воріт, ти як чоловік мусиш бути захисником своєї домівки, родини, країни, незалежно від професії… Тож зранку 25 лютого я прокинувся, випив кави та пішов до найближчого військкомату. Це неймовірне відчуття вже не дало мені жодного шансу відмовитися від думки стати на захист України…», - цитує артиста Міністерство оборони України.
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У коментарях до фото Олександра у військовій амуніції українці висловлюють захоплення його мужністю і бажають скорішої перемоги та Божої допомоги:
"Тепер не просто заслужений артист України, тепер він Народний! Дякуємо за службу!», «Божої опіки та захисту всім, хто боронить Україну!», «Янгола божого охоронця вам, щиро вам дякую за вашу турботу і захист нашої Держави Україна та її громадян», «Наші чоловіки найкращі», «Бачила у виставі "Три товариши". Прекрасный актор! Хай Бог береже. До зустрічі в улюбленому театрі після Перемоги!"
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