Відомий український актор театру та кіно тепер захищає рідну землю від російських загарбників.

Як пише Politeka.net, мова йде про заслуженого артиста України Олександра Печерицю, який знайомий глядачам по серіалу «Кріпостна» та виставам «Украдене щастя», «Три товариші», «Трамвай "Бажання"», «Калігула» та ін.

В день повномасштабного вторгнення рф в Україну, заслужений артист України Печериця з гастролями саме мав виступати у виставі.

«Коли ворог біля твоїх воріт, ти як чоловік мусиш бути захисником своєї домівки, родини, країни, незалежно від професії… Тож зранку 25 лютого я прокинувся, випив кави та пішов до найближчого військкомату. Це неймовірне відчуття вже не дало мені жодного шансу відмовитися від думки стати на захист України…», - цитує артиста Міністерство оборони України.

У коментарях до фото Олександра у військовій амуніції українці висловлюють захоплення його мужністю і бажають скорішої перемоги та Божої допомоги:

"Тепер не просто заслужений артист України, тепер він Народний! Дякуємо за службу!», «Божої опіки та захисту всім, хто боронить Україну!», «Янгола божого охоронця вам, щиро вам дякую за вашу турботу і захист нашої Держави Україна та її громадян», «Наші чоловіки найкращі», «Бачила у виставі "Три товариши". Прекрасный актор! Хай Бог береже. До зустрічі в улюбленому театрі після Перемоги!"

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