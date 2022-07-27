Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та актриса театру та кіно. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях зі зірками", ставши парою. Лілія виховує двох дітей – Діану та Поліну. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Лілія вирішила поговорити із фанами.
"Як ви?", - Запросила до діалогу зірка.
"Лілю, озвучте свою думку щодо навчання у школах, я боюся відправляти дитину", - написала фанатка.
"Є цілий місяць на "подумати" і на "побачити" що буде далі. Даю собі цей час. Поки що, звичайно, боюся. Поки що я за онлайн".
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Також зірка додала фото своїх дочок – Поліни та Діани.
"Ми за мир", - тримали дівчатка плакат та написали кілька українських символів.
Нагадаємо, Лілія Ребрик показала оригінальну красу українською під час прогулянки .
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