Телеведуча Лілія Ребрик показала дочок, що підросли, а також розповіла, чи збирається віддавати їх до школи восени.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та актриса театру та кіно. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях зі зірками", ставши парою. Лілія виховує двох дітей – Діану та Поліну. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Лілія вирішила поговорити із фанами.

"Як ви?", - Запросила до діалогу зірка.

"Лілю, озвучте свою думку щодо навчання у школах, я боюся відправляти дитину", - написала фанатка.

"Є цілий місяць на "подумати" і на "побачити" що буде далі. Даю собі цей час. Поки що, звичайно, боюся. Поки що я за онлайн".

Також зірка додала фото своїх дочок – Поліни та Діани.

"Ми за мир", - тримали дівчатка плакат та написали кілька українських символів.

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала оригінальну красу українською під час прогулянки .

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