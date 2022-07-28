Как пишет Politeka.net, речь идет о заслуженном артисте Украины Александре Печерице, который знаком зрителям по сериалу «Крипостная» и спектаклям «Украденное счастье», «Три товарища», «Трамвай «Желание»», «Калигула» и др.

В день полномасштабного вторжения России в Украину, заслуженный артист Украины Печерица с гастролями как раз должен был выступать в спектакле.

«Когда враг у твоих ворот, ты как мужчина должен быть защитником своего дома, семьи, страны, независимо от профессии… Утром 25 февраля я проснулся, выпил кофе и пошел в ближайший военкомат. Это невероятное ощущение уже не дало мне никакого шанса отказаться от мнения встать на защиту Украины…», - цитирует артиста Министерство обороны Украины.

В комментариях к фото Александра в военной амуниции украинцы выражают восхищение его мужеством и желают скорейшей победы и Божьей помощи:

"Теперь не просто заслуженный артист Украины, теперь он Народный! Спасибо за службу!», «Божьей опеки и защиты всем, кто защищает Украину!», «Ангела божьего охранника вам, искренне вас благодарю за вашу заботу и защиту нашего Государства Украина и его граждан», «Наши мужчины лучшие», «Видела в спектакле "Три товарища". Прекрасный актер! Пусть Бог хранит. До встречи в любимом театре после Победы!"

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