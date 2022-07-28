Співачка Аїда Ніколайчук, яка прославилася завдяки перемозі у шоу "Х-фактор", продовжує радувати шанувальників не лише своєю творчістю, а й красою.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 53 тисячі шанувальників, артистка розмістила світлину з чергової поїздки до столиці Італії Риму. У кадрі зірка "Х-фактора" позує на тлі стіни. Ніколайчук показалася з розпатланим волоссям, яке прикриває половину її обличчя, та темних окулярах.
"Одного разу в Римі. Доброго ранку, дорогі друзі", - лаконічно підписала знімок Аїда.
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Шанувальники в коментарях поцікавилися, чому співачка відвідала лишень одне місто Італії: "А чого лише Рим? А як же північ Італії, Венеція, Верона, Піза, Флоренція? Ми чекали тебе на півночі, але на жаль. Думаю, наступного разу і нас порадуєш. Успіху тобі, і СЛАВА УКРАЇНІ І ЗСУ!!!".
У відповідь Ніколайчук зізналася, зо їздила туди в справах: "у Римі була у справах, тому Рим))) Обов’язково намагатимуся відвідати й інші міста цієї прекрасної країни".
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