Певица Аида Николайчук, прославившаяся благодаря победе в шоу "Х-фактор", продолжает радовать поклонников не только своим творчеством, но и красотой.
В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, артистка разместила фотографию из очередной поездки в столицу Италии Рим. В кадре звезда "Х-фактора" позирует на фоне стены. Николайчук показалась с растрепанными волосами, прикрывающими половину ее лица, и темных очках.
"Однажды в Риме. Доброе утро, дорогие друзья", - лаконично подписала снимок Аида.
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Поклонники в комментариях поинтересовались, почему певица посетила только один город Италии: "А чего только Рим? А как же север Италии, Венеция, Верона, Пиза, Флоренция? Мы ждали тебя на севере,но увы. Думаю, в следующий раз и нас порадуешь. Удачи тебе, и СЛАВА УКРАИНЕ И ВСУ!!!".
В ответ Николайчук призналась, что ездила туда по делам: "в Риме была по делам, поэтому Рим))) Обязательно постараюсь посетить и другие города этой прекрасной страны".
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
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