Злата показала, як зазвичай минає її день і зацікавила новинами.

Українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич активно веде соціальні мережі, розповідає про свої будні та спілкується з шанувальниками. Також Злата воліє наголошувати на спілкуванні з фанатами, своїй кар'єрі та деталях свого життя, але уникає питань, що стосуються відносин.

«Цього тижня трапиться дуже важлива подія! Я та-а-ак сильно чекаю цього дня!» - Заінтригувала Злата майбутніми новинами про своє життя.

Також вона показала, як проходять її прогулянки у спекотну та задушливу погоду:

«Багато хто говорить про спеку, але вона вже не така й душна, як для липня. Відчуваю – осінь іде» - пише Злата.

Також на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила пост, в якому розкрила, як про дами йдеться у міфах та легендах народів світу.

“Жінка. Яка ти справжня? а що — ні?Наша внутрішня сила та впевненість допомагає не вестись на «голоси суспільства», що заглушають справжність», — розмірковує Огневич.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розговорилася перед українцями і вразила Огнєвіч.

Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч після неприємних чуток про себе посміялася з особистого життя.

Також Politeka писала, що Огнєвіч чесно розповіла, як закрутила роман зі своїм музикантом.