Злата показала, как обычно проходит ее день и заинтриговала новостями.

Украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич активно ведет социальные сети, рассказывает о своих буднях и общается с поклонниками. Также Злата предпочитает делать акцент на общении с фанатами, своей карьере и деталей своей жизни, но избегает вопросов, касающихся отношений.

«На этой неделе случится очень важное событие! Я та-а-ак сильно жду на этот день!» - заинтриговала Злата будущими новостями о своей жизни.

Также она показала, как проходят ее прогулки в жаркую и душную погоду:

«Много кто говорит о жаре, но она уже не такая и душная, как для июля. Чувствую – осень идет» - пишет Злата.

Также на своей странице в Instagram артистка разместила пост, в котором раскрыла, как о дамах говорится в мифах и легендах народов мира.

"Женщина. Какая ты настоящая? Днем с окружающими, или в одиночестве? Истина где-то посередине 🤔 Даже наедине с собой мы стараемся скрыть грехи и недостатки. Но если уж речь о недостатках — то покажите мне те правила: ЧТО именно считать недостатком, а что — нет? Наша внутренняя сила и уверенность помогает не вестись на «голоса общества», заглушающие подлинность», — рассуждает Огневич.

Напомним, "Холостячка" Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Огневич.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич после неприятных слухов о себе посмеялась над личной жизнью.

Также Politeka писала, что Огневич честно рассказала, как закрутила роман со своим музыкантом.