Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в шоу "Голос країни", де була у команді Святослава Вакарчука, захопила кадрами після концерту.

На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що вдало виступила в Тернополі в рамках туру "Українська Лють" та показала свій ефектний образ. На сцену Христина виходила в коротесенькій сукні з відкритим верхом та квітковим принтом.

"Файне місто Тернопіль дало сонця і сил моєму серцю☀️Сьогодні Франик! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! І нас)", — написала Соловій під кадрами.

Шанувальники в коментарях захоплюються красою й талантом артистки:

"Така вже краса! ✨";

"Солоденька";

"Дуже гарно виглядаєте";

"Так виглядає Лють, у вас навіть вона заворожує";

"Така втомлена в останній час на фото. Можливо так лише здається, та сподіваюсь, що знаходиш час відпочивати";

"ти щоразу крутіше "я помру від застуди" виконуєш, мурахи суцільні 💔";

"Христинко, не забувайте трошки відпочивати. любимо❤️";

"😂яка зленька".

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