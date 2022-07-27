Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор та суддя "Майстер Шеф". Не забуває зірка про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Ектор поділився фото зі своєю коханою.

"Я з тобою інший

Відчуття теплоти у стосунках завжди згладжує кути. Дивуюсь тому, як я спокійний поряд з тобою. Хочеться, щоб так було завжди, щоб ти завжди була поряд”, – написав Ектор.

Українці не повірили Ектору та почали критикувати зірку:

"Ну це ж не Христина", "Скільки платять цій моделі за настільки безглузду PR акцію?", "Не вірю! Ектор, ну люди ж не настільки дурні, щоб вірити в цю казку", "Що-то по фото, дівчина дуже юна?!", "Сто відсотків згодна! Піар рулить", "Ектор, не вірю", "Ектор, відпусти студентку".

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