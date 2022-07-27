Певица Кристина Соловой, прославившаяся благодаря участию в шоу "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука, восхитила кадрами после концерта.

На своей странице в Instagram артистка сообщила, что удачно выступила в Тернополе в рамках тура "Украинская Ярость" и показала свой эффектный образ. На сцену Кристина выходила в коротком платье с открытым верхом и цветочным принтом.

"Прекрасный город Тернополь дал солнца и сил моему сердцу ☀️ Сегодня Франик! Пусть ни жар, ни холод. Не остановит вас! И нас)", — написала Соловой под кадрами.

Поклонники в комментариях восхищаются красотой и талантом артистки:

"Такая уж красота! ✨";

"Сладенькая";

"Очень красиво выглядите";

"Так выглядит ярость, у вас даже она завораживает";

"Такая уставшая в последнее время на фото. Возможно так только кажется, и надеюсь, что находишь время отдыхать";

"ты каждый раз круче "я умру от простуды" выполняешь, мурашки сплошные 💔";

"Христинка, не забывайте немножко отдыхать. любим❤️";

"😂какая яростная".

Напомним, "Океан Эльзы" вызвал бурную реакцию украинцев новой песней и клипом.

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