На своей странице в Instagram артистка сообщила, что удачно выступила в Тернополе в рамках тура "Украинская Ярость" и показала свой эффектный образ. На сцену Кристина выходила в коротком платье с открытым верхом и цветочным принтом.
"Прекрасный город Тернополь дал солнца и сил моему сердцу ☀️ Сегодня Франик! Пусть ни жар, ни холод. Не остановит вас! И нас)", — написала Соловой под кадрами.
Поклонники в комментариях восхищаются красотой и талантом артистки:
"Такая уж красота! ✨";
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"Сладенькая";
"Очень красиво выглядите";
"Так выглядит ярость, у вас даже она завораживает";
"Такая уставшая в последнее время на фото. Возможно так только кажется, и надеюсь, что находишь время отдыхать";
"ты каждый раз круче "я умру от простуды" выполняешь, мурашки сплошные 💔";
"Христинка, не забывайте немножко отдыхать. любим❤️";
"😂какая яростная".
Напомним, "Океан Эльзы" вызвал бурную реакцию украинцев новой песней и клипом.
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