"Холостяк" Іраклі Макацарія, який одружився з молодою Лізою Чічуа, показав, як проводить медовий місяць з дружиною.

Як пише Politeka.net , Іраклі Макацарія – відомий грузинський продюсер та шоумен. Знаменитість була героєм українського проекту "Холостяк", де шукав собі другу половинку. Але тоді не вдалося зірці знайти кохання. А днями 37-річний Іраклі одружився з 20-річною Лізою Чічуа, яка зараз навчається на медика. Пара вже вирушила у медовий місяць. І Макацарія вирішив порадувати своїх фанів яскравими знімками відпочинку.

Їхня зірка вирішила розмістити у соціальній мережі Інстаграм. На новому кадрі, який Іраклі запостив у сторіс, можна побачити шоумена у плавках. А поряд стояла Ліза, яка робила селфі. Молода дружина зірки була у чорно-білому купальнику.

Варто зазначити, що Макацарія, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

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