Як пише Politeka.net , Іраклі Макацарія – відомий грузинський продюсер та шоумен. Знаменитість була героєм українського проекту "Холостяк", де шукав собі другу половинку. Але тоді не вдалося зірці знайти кохання. А днями 37-річний Іраклі одружився з 20-річною Лізою Чічуа, яка зараз навчається на медика. Пара вже вирушила у медовий місяць. І Макацарія вирішив порадувати своїх фанів яскравими знімками відпочинку.
Їхня зірка вирішила розмістити у соціальній мережі Інстаграм. На новому кадрі, який Іраклі запостив у сторіс, можна побачити шоумена у плавках. А поряд стояла Ліза, яка робила селфі. Молода дружина зірки була у чорно-білому купальнику.
Варто зазначити, що Макацарія, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
Водій вантажівки розтрощив військову техніку на дорозі: кадри серйозної аварії у росії
"Не те зробили": у ЗСУ виникли непередбачені складнощі на Херсонському напрямку
Переможець "Голос країни" після нещастя за кордоном несподівано звернувся до українців: "Тут вкладено..."
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Нагадаємо, "Холостяк" Макацарія полонив українок пишною урочистістю з нареченою.
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Макацарія влаштував розкішне весілля з 20-річною красунею в Грузії .
Також Politeka писала, що "Холостяк" Макацарія похвалився, яка розумниця та красуня його 20-річна наречена