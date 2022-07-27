Український гуморист і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, яка творча у нього родина.

Нещодавно артист нарешті возз'єднався з дружиною Вікторією та донькою Лізою, які повернулися з Болгарії, куди тікали від повномасштабного вторгнення рф.

На своїй сторінці в Instagram Юрій Ткач розмістив кумедні кадри, на яких його доньку з собачкою Бусею лежать на дивані та разом "співають".

"Поки батя у відрядженні, збирає кошти для ЗСУ, Лізі з Бусею готуються до Параду Перемоги", — написав зірка "Квартал 95" під відео та відмітив гурт KALUSH.

Дружина гумориста теж поділилася цими ж кадрами: "Дует до дня ПЕРЕМОГИ готовий)))👧🏼🐶".

Шанувальники зіркового сімейства в коментарях оцінили "пісню", серед них відзначився й ведучий Володимир Остапчук:

"Як Ліза видає такі звуки?";

"Всі в тата артиста";

"БРАВО👏 Дякуємо за позитив";

"Відео клас. Пощастило вашій Бусі, вона в надійних руках";

"Аааа, круто! Бусе пора на голос країни)))";

"Так мило в кінці ❤️";

"Буся мов оперна діва😂";

"Які хороші. це мабуть Стефанія?".

Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.

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