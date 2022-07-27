Нещодавно артист нарешті возз'єднався з дружиною Вікторією та донькою Лізою, які повернулися з Болгарії, куди тікали від повномасштабного вторгнення рф.
На своїй сторінці в Instagram Юрій Ткач розмістив кумедні кадри, на яких його доньку з собачкою Бусею лежать на дивані та разом "співають".
"Поки батя у відрядженні, збирає кошти для ЗСУ, Лізі з Бусею готуються до Параду Перемоги", — написав зірка "Квартал 95" під відео та відмітив гурт KALUSH.
Дружина гумориста теж поділилася цими ж кадрами: "Дует до дня ПЕРЕМОГИ готовий)))👧🏼🐶".
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Шанувальники зіркового сімейства в коментарях оцінили "пісню", серед них відзначився й ведучий Володимир Остапчук:
"Як Ліза видає такі звуки?";
"Всі в тата артиста";
"БРАВО👏 Дякуємо за позитив";
"Відео клас. Пощастило вашій Бусі, вона в надійних руках";
"Аааа, круто! Бусе пора на голос країни)))";
"Так мило в кінці ❤️";
"Буся мов оперна діва😂";
"Які хороші. це мабуть Стефанія?".
Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.
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