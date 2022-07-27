Украинский юморист и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач показал, какая творческая у него семья.

Недавно артист наконец-то воссоединился с женой Викторией и дочерью Лизой, вернувшимися из Болгарии, куда бежали от полномасштабного вторжения рф.

На своей странице в Instagram Юрий Ткач разместил забавные кадры, на которых его дочь с собачкой Бусей лежат на диване и вместе "поют".

"Пока батя в командировке собирает средства для ВСУ, Лиза с Бусей готовятся к Параду Победы", - написал звезда "Квартал 95" под видео и отметил группу KALUSH.

Жена юмориста тоже поделилась этими же кадрами: "Дуэт ко дню ПОБЕДЫ готов)))👧🏼🐶".

Поклонники звездного семейства в комментариях оценили "песню", среди них отметился и ведущий Владимир Остапчук:

"Как Лиза издает такие звуки?";

"Все в папу артиста";

"БРАВО👏 Спасибо за позитив";

"Видео класс. Повезло вашей Бусе, она в надежных руках";

"Аааа, круто! Бусе пора на голос країни)))";

"Так мило в конце ❤️";

"Буся словно оперная дива😂";

"Какие хорошие. это должно быть Стефания?".

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.