Недавно артист наконец-то воссоединился с женой Викторией и дочерью Лизой, вернувшимися из Болгарии, куда бежали от полномасштабного вторжения рф.
На своей странице в Instagram Юрий Ткач разместил забавные кадры, на которых его дочь с собачкой Бусей лежат на диване и вместе "поют".
"Пока батя в командировке собирает средства для ВСУ, Лиза с Бусей готовятся к Параду Победы", - написал звезда "Квартал 95" под видео и отметил группу KALUSH.
Жена юмориста тоже поделилась этими же кадрами: "Дуэт ко дню ПОБЕДЫ готов)))👧🏼🐶".
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Поклонники звездного семейства в комментариях оценили "песню", среди них отметился и ведущий Владимир Остапчук:
"Как Лиза издает такие звуки?";
"Все в папу артиста";
"БРАВО👏 Спасибо за позитив";
"Видео класс. Повезло вашей Бусе, она в надежных руках";
"Аааа, круто! Бусе пора на голос країни)))";
"Так мило в конце ❤️";
"Буся словно оперная дива😂";
"Какие хорошие. это должно быть Стефания?".
Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.