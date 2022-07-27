Український співак Володимир Дантес, який нещодавно розійшовся з дружиною Надею Дорофєєвою, публічно звернувся до найріднішої жінки в житті.

На своїй сторінці в Instagram артист привітав свою маму, яка 27 липня відзначає ювілей, та розповів пікантну історію з її біографії. Оскільки мама Дантеса не любить фотографуватися, він вирішив розмістити спільне архівне фото.

"Це фото з нашої квартири в Харкові. Ти для мене така ж сильна, крута, красива і незламна, як і наше місто", — написав Володимир.

Співак зізнається, що разом з мамою дуже любить приколюватись, сміятись, просто розмовляти, та вирішив розповісти одну з найулюбленіших історій.





"Коли я зробив перше тату, одразу зателефонував мамі. Сказав: «Мам, я зробив тату», вона сказала «Шо?! Ага, зрозуміла» і поклала слухавку🤣🤦🏻‍♂️. Перетелофонувала через хвилин 10 і випалила: «Вова, я тут подумала, що теж зроблю тату. На правій сідниці портрет мого першого чоловіка, на лівій (через те що ближче до серця🤣) портрет твого батька. Щоб коли я сідала, вони розуміли в який вони великій дупі»", — пише Дантес.

Екс-чоловік Дорофєєвої подякував мамі за почуття гумору та свободу в думках.

"P.S за це ти мене теж вб’єш, але ця історія - топ🔥🔥🔥", — додав артист.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес у шкірі вразив виглядом на сцені.

Як повідомляла Politeka, після візиту до Дантеса колишня дружина Кацуріна, який пішов до Дорофєєва, поділилася планами на життя.

Також Politeka писала, що Дорофєєва зізналася, з ким спала під сходами в перші дні вторгнення.