Украинский певец Владимир Дантес, который недавно разошелся с женой Надей Дорофеевой, публично обратился к самой родной женщине в жизни.

На своей странице в Instagram артист поздравил свою маму, которая 27 июля отмечает юбилей и рассказал пикантную историю из ее биографии. Поскольку мама Дантеса не любит фотографироваться, он решил разместить общее архивное фото.

"Это фото из нашей квартиры в Харькове. Ты для меня такая же сильная, крутая, красивая и несгибаемая, как и наш город", - написал Владимир.

Певец признается, что вместе с мамой очень любит прикалываться, смеяться, просто разговаривать, и решил рассказать одну из самых любимых историй.





"Когда я сделал первую тату, сразу позвонил маме. Сказал: «Мам, я сделал тату», она сказала «Шо?! Ага, поняла» и положила трубку🤣. Перезвонила через минут 10 и выпалила: "Вова, я тут подумала, что тоже сделаю тату. На правой ягодице портрет моего первого мужа, на левой (из-за того что ближе к сердцу 🤣) портрет твоего отца. Чтобы когда я садилась, они понимали в какой они большой заднице», — пишет Дантес.

Экс-супруг Дорофеевой поблагодарил маму за чувство юмора и свободу в мыслях.

"PS за это ты меня тоже убьешь, но эта история – топ🔥🔥🔥", - добавил артист.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес в коже впечатлил видом на сцене.

Как сообщала Politeka, после визита к Дантесу бывшая жена Кацурина, который ушел к Дорофеевой, поделилась планами на жизнь.

Также Politeka писала, что Дорофеева призналась, с кем спала под лестницей в первые дни вторжения.