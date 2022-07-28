Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася у Києві та почала активно допомагати на волонтерській кухні, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у сторіс чарівним кадри з пухнастим улюбленцем під час прогулянки на природі.

На одній зі сторіс Даша позує серед зелених чагарників, вона тримає на руках милого песика у веселому костюмчику бджоли. Перед камерою артистка з'явилася у вузькому чорному костюмі для спорту, який підкреслив усі принади її ідеальної фігурки. Її волосся зачесане у високий пухкий пучок, а на обличчі немає макіяжу.

"Якщо у вас є бджоли, ми йдемо до вас", - підписала сторіс Астаф'єва.

На другій фотографії співачка показала костюм песика поблизу – він вбраний у смішну бджолу. Виглядає він дуже весело, особливо, випнувши рожеву мову.

Зазначимо, що Даша дуже любить собак, у неї ома живуть дві чудові собачки, яких вона часто показує шанувальникам у соцмережах. За словами артистки, вони навіть сплять із нею у ліжку.

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