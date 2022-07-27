Цибульська після нападу росії на Україну разом із чоловіком та сином переїхала у безпечне місце.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська любить проводити час зі своєю родиною і часто балує їх домашніми стравами. Як розповіла співачка у своєму Інстаграмі, буквально днями при приготуванні їжі, вона відчула запах газу.

"Коли готувала обід, раптом відчула запах газу. Довелося викликати газову службу. Приїхала газова служба та нагадала правила, які ми вивчали у школі. Але вони вже забулися", - розповіла Оля Цибульська.

Вона також пояснила, що треба робити, якщо відчули запах газу. Насамперед потрібно перекрити кран газу та відкрити вікна. При цьому в жодному разі не можна вмикати світло. Якщо воно уже включене, його не можна вимикати. І одразу ж визивайте газову службу за номером 104.

"У нас, дякувати Богу, все добре і нічого не тече", - доповнила Оля Цибульська.

Варто зазначити, що Цибульська після нападу росії на Україну разом із чоловіком та сином переїхала у безпечне місце. Співачка займається волонтерською діяльністю. Лише нещодавно родина повернулася до Києва.



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