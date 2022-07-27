Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, нещодавно вирушила на відпочинок разом із двома малюками-синами. Разом із ними артистка вирішила трохи оздоровитись, бо сама через травму ходить на милицях і не може працювати так, як планувала.
Щасливими кадрами Анна ділиться в Інстаграм, не забуваючи також показувати, що травма - не завада для щасливого відпочинку з сім'єю, а також - зовсім не привід забувати про кохану. Саліванчук із радістю показує яскраві образи в купальниках, які добре наголошують на її формах.
«Головне полюбити себе такою, якою ви є. Тому що я ходжу і думаю про свою зайву вагу, а люди кажуть, що я вродлива» - пише Ганна.
Також на своїй сторінці у Instagram артистка поділилася рецептом легкого десерту.
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"Друзі, я на відпочинку, але не забуваю ділитися з вами своїми рецептами. Сьогодні підготувала солодкий, смачний рецепт. Повітряна хмара", - розповідає Саліванчук.
"Випікати 30 хвилин при 180 градусах, потім додати збиті з цукром білки і поставити на 10-15 хвилин при 180 градусах. Швидко та смачно", - пояснила Ганна.
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