Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник взяв участь у благодійному матчі на підтримку збройних сил України, що відбувся у передмісті Ужгорода.

Ведучий був не один, а зі своєю родиною, тому вони з дружиною Христиною вирішили побути у місті ще трохи. Під час прогулянки вуличками міста вони зустріли відомих українських співаків.

Так, на фото, яке опублікував ведучий можна побачити Григорія та Христину Решетников у компанії Артема Пивоварова та Alekseev.

"Україна – найталановитіша нація світу!", - підписав фото Григорій Решетник.

Телеведучий, його дружина та старший син Дмитро вибрали повсякденні вбрання у стилі кежуал. Григорій вибрав білу сорочку та кросівки у тон, а також чорні джинси. Христина позувала в коралевій футболці-поло та білих штанях. Син пари вибрав червону футболку з принтом та сині шорти.

Найяскравішим серед них був Артем Пивоваров, який одягнув чорну майку, сірі штани у помітний принт та жовті кеди. Що стосується вбрання Alekseev, то він віддав перевагу світлим відтінкам: блакитним джинсам і білій футболкам з сорочкою.

Користувачі мережі залишили для них парочку компліментів: "О Боже яке комбо талановитих людей", "Які класні", "Гриша, красень...", "Ви прекрасні, я вірю, що добро сильніше зла і світло завжди перемагає пітьму".

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.