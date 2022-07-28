Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая во время войны осталась в Киеве и начала активно помогать на волонтерской кухне, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис очаровательным кадры с пушистым любимцем во время прогулки на природе.
На одной из сторис Даша позирует среди зеленых зарослей, она держит на руках милого песика в веселом костюмчике пчелы. Перед камерой артистка появилась в узком черном костюмчике для спорта, который подчеркнул все прелести ее идеальной фигурки. Ее волосы зачесаны в высокий пышный пучок, а на лице нет макияжа.
"Если у вас есть пчелы, мы идем к вам", - подписала сторис Астафьева.
На второй фотографии певица показала костюмчик песика вблизи – он наряжен в забавную пчелу. Выглядит он очень весело, особенно, выпятив розовый язык.
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Отметим, что Даша очень любит собак, у нее ома живут два замечательных песика, которых она часто показывает поклонникам в соцсетях. По словам артистки, они даже спят с ней в кровати.
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