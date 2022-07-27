Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, обожнює сукні, і не дарма. Вони роблять образ жіночним і легким, а також підкреслюють фігуру дівчини, що помітно пострункішала.
На своїй сторінці в Інстаграм -сторіз вона присвятила новий лук одній з наймодніших цього літа сукні в квіточку. Саме квітковий принт – це вічна класика.
Христина Горняк позує перед заркалом у бордовій сукні з рукавами ліхтариками та з дрібним квітковим принтом. Пошите з глибоким декольте, воно зробило пропорції фігури нотаріуса просто досконалими. Доповнили лук рожева сорочка, яку Христина часто використовує як універсальну під усі свої образи. З аксесуарів вона обрала золоті сережки та вишуканий ланцюжок із підвіскою.
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І хоча в такому вбранні цілком можна було поїхати на побачення з чоловіком, дівчина вирушила у своїх справах. Христина Горняк показала, як крокує вулицями Києва. При цьому вона не знала, що розповісти, тому воліла просто помовчати.
Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним образом у сукні білизняного стилю.
Як повідомляла Politeka, Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.
Також Politeka писала, що ефектна дружина Остапчука у вишиванці полонила жіночними формами.