И хотя в таком наряде вполне можно было отправиться на свидание с мужем, девушка отправилась по своим делам.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, обожает платья, и не зря. Они делают образ женственным и легким, а также подчеркивают заметно постройневшую фигуру девушки.

На своей странице в Инстаграм-сториз она посвятила новый лук одному из самых модных этим летом платью в цветочек. Именно цветочный принт - это вечная классика.

Кристина Горняк позирует перед заркалом в бордовом платье с рукавами фонариками и с мелким цветочным принтом. Пошитое с глубоким декольте, оно сделало пропорции фигуры нотариуса просто совершенными. Дополнили лук розовая рубашка, которую Кристина часто использует в качестве универсальной под все свои образы. Из аксессуаров она выбрала золотые серьги и изысканную цепочку с подвеской.

И хотя в таком наряде вполне можно было отправиться на свидание с мужем, девушка отправилась по своим делам. Кристина Горняк показала, как шагает по улицам Киева. При этом она не знала, что рассказать, потому предпочла просто помолчать.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.