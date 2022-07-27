Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, нещодавно вирушила на відпочинок з дітьми попри травму. Через неї артистка ходить із милицями, але це не заважає їй добре проводити час із близькими.

Цього разу вона вирішила поділитися добіркою кадрів із синами, з якими прогулялася до озера та порадувала яскраво на це літо. Ганна віддає перевагу різним образам, тому шанувальники часто стежать за зміною стилю Саліванчук.

Також Ганна супроводжувала щасливі кадри віршем відомого автора Володимира Сосюри.

"Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну".

Не забуває Ганна також показувати, що травма - не завада для щасливого відпочинку з сім'єю та біля басейну, а також - зовсім не привід забувати про себе кохану. Саліванчук із радістю показує яскраві образи в купальниках, які добре наголошують на її формах.

«Головне полюбити себе такою, якою ви є. Тому що я ходжу і думаю про свою зайву вагу, а люди кажуть, що я вродлива» - пише Ганна.

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