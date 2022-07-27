Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, не так давно отправилась на отдых с детьми несмотря на травму. Из-за нее артистка ходит с костылями, но это не мешает ей хорошо проводить время с близкими.

В этот раз она решила поделиться подборкой кадров с сыновьями, с которыми прогулялась к озеру и порадовала ярким образом на это лето. Анна предпочитает самые разные образы, поэтому поклонники часто следят за сменой стиля Саливанчук.

Также Анна сопроводила счастливые кадры стихом известного автора Владимира Сосюры.

"Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну".

Не забывает Анна также показывать, что травма - не помеха для счастливого отдыха с семьей и у бассейна, а также - совсем не повод забывать о себе любимой. Саливанчук с радостью показывает яркие образы в купальниках, которые хорошо подчеркивают ее формы.

«Главное полюбить себя такой, какая вы есть. Потому что я хожу и думаю про свой лишний вес, а люди говорят, что я красивая» - пишет Анна.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.