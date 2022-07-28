Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка кілька місяців тому лягла під ніж хірурга та зробила пластику зі збільшення грудей, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у сторіс незвичайні кадри та розповіла, що здійснилася її дитяча мрія.

На нових знімках Анна перестала в різних локаціях, але в одному вбранні – яскравій рожевій сукні. Як виявилося, це плаття мами артистки, і вона дуже радіє, що нарешті виросла і змогла вдягнути його.

Так, на одному з фото Трінчер знята на літньому майданчику кафе, вона сидить за столиком зі своїм закоханим Олександром Волошиним і мило посміхається. "Сьогодні я в особливій сукні", - підписала сторис співачка. А потім розповіла, що з дитинства мріяла, що коли виросте, носитиме мамині сукні та інші вбрання.

На останньому фото Анна позує на повний зріст, стоячи біля розкішного червоного автомобіля і демонструє своє вбрання, яке сів на її фігуру зі збільшеними грудьми. "Як вам моє вбрання?", - Запитала артистка у шанувальників.

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