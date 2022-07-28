Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая несколько месяцев назад легла под нож хирурга и сделала пластику по увеличению груди, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис необычные кадры и рассказала, что сбылась ее детская мечта.

На новых снимках Анна престала в разных локациях, но в одном наряде – ярком розовом платье. Как оказалось, это платье мамы артистки, и она очень радуется, что наконец-то выросла и смогла надеть его.

Так, на одном из фото Тринчер запечатлена на летней площадке кафе, она сидит за столиком со своим влюбленным Александром Волошиным и мило улыбается. "Сегодня я в особенном платье", - подписала сторис певица. А затем рассказала, что с детства мечтала, что, когда вырастет, будет носить мамины платья и другие наряды.

На последнем фото Анна позирует в полный рост, стоя у роскошного красного автомобиля и демонстрирует свой наряд, который отлично сел на ее фигуру с увеличенной грудью. "Как вам мой наряд?", - спросила артистка у поклонников.

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