Ганна показала, якою буває і невдала сторона відпочинку з дітьми.

Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, продовжує розповідати про свої будні шанувальникам. В Інстаграм Ганна цього разу висловилася про випадок, який трохи зіпсував її відпочинок із двома малюками-синами.

Захворіли діти, і в мене горло болить. У Гліба вухо та кашель, у Микити – нежить і животик. Нерідко таке трапляється, але, як завжди, на відпочинку. Чому відпочинок із дітьми завжди такий… Обов'язково беріть із собою аптечку і нехай вона вам не стане в нагоді» - висловилася Ганна про свій відпочинок з дітьми.

Зазначимо, незважаючи на складнощі, вирушила Саліванчук відпочивати, щоби оздоровитися, адже через травму тимчасово пересувається на милицях.

До цього Ганна вирішила поділитися добіркою кадрів із синами, з якими прогулялася до озера та порадувала яскраво на це літо. Ганна віддає перевагу різним образам, тому шанувальники часто стежать за зміною стилю Саліванчук.

Також Ганна супроводжувала щасливі кадри віршем відомого автора Володимира Сосюри.

"Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.

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