Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, продовжує розповідати про свої будні шанувальникам. В Інстаграм Ганна цього разу висловилася про випадок, який трохи зіпсував її відпочинок із двома малюками-синами.
Захворіли діти, і в мене горло болить. У Гліба вухо та кашель, у Микити – нежить і животик. Нерідко таке трапляється, але, як завжди, на відпочинку. Чому відпочинок із дітьми завжди такий… Обов'язково беріть із собою аптечку і нехай вона вам не стане в нагоді» - висловилася Ганна про свій відпочинок з дітьми.
Зазначимо, незважаючи на складнощі, вирушила Саліванчук відпочивати, щоби оздоровитися, адже через травму тимчасово пересувається на милицях.
До цього Ганна вирішила поділитися добіркою кадрів із синами, з якими прогулялася до озера та порадувала яскраво на це літо. Ганна віддає перевагу різним образам, тому шанувальники часто стежать за зміною стилю Саліванчук.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
53-річна Лопес у "дірявому" боді здивувала станом фігури поблизу: "Вищий сорт"
Загинув Герой України: забезпечував мирне небо над головою для мільйонів українців
Удар ЗСУ по Антонівському мосту: Віталій Кім розкрив деталі, як готується контрнаступ на півдні
Прощання з Русланою Писанкою, з'явилися непередбачувані перешкоди: "Виявляється..."
Також Ганна супроводжувала щасливі кадри віршем відомого автора Володимира Сосюри.
"Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.
Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" продемонструвала свою форму та дала українцям пораду
А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал-95" поскаржилася на здоров'я після тренування