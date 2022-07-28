Анна показала, какой бывает и неудачная сторона отдыха с детьми.

Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, продолжает рассказывать о своих буднях поклонникам. В Инстаграм Анна в этот раз высказалась о случае, который немного подпортил ее отдых с двумя малышами-сыновьями.

Заболели дети и у меня горло болит. У Глеба ухо и кашель, у Никиты – насморк и животик. Нередко такое случается, но как всегда на отдыхе. Почему отдых с детьми всегда такой… Обязательно берите с собой аптечку и пусть она вам не пригодится» - высказалась Анна о своем отдыхе с детьми.

Отметим, несмотря на сложности, отправилась Саливанчук отдыхать, чтобы оздоровиться, ведь из-за травмы временно передвигается на костылях.

До этого Анна решила поделиться подборкой кадров с сыновьями, с которыми прогулялась к озеру и порадовала ярким образом на это лето. Анна предпочитает самые разные образы, поэтому поклонники часто следят за сменой стиля Саливанчук.

Также Анна сопроводила счастливые кадры стихом известного автора Владимира Сосюры.

"Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну".

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