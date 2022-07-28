Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, продолжает рассказывать о своих буднях поклонникам. В Инстаграм Анна в этот раз высказалась о случае, который немного подпортил ее отдых с двумя малышами-сыновьями.
Заболели дети и у меня горло болит. У Глеба ухо и кашель, у Никиты – насморк и животик. Нередко такое случается, но как всегда на отдыхе. Почему отдых с детьми всегда такой… Обязательно берите с собой аптечку и пусть она вам не пригодится» - высказалась Анна о своем отдыхе с детьми.
Отметим, несмотря на сложности, отправилась Саливанчук отдыхать, чтобы оздоровиться, ведь из-за травмы временно передвигается на костылях.
До этого Анна решила поделиться подборкой кадров с сыновьями, с которыми прогулялась к озеру и порадовала ярким образом на это лето. Анна предпочитает самые разные образы, поэтому поклонники часто следят за сменой стиля Саливанчук.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Погиб Герой Украины: обеспечивал мирное небо над головой для миллионов украинцев
"Холостяк" Макацария показал, как с молоденькой женой наслаждается медовым месяцем: фото
Водитель грузовика растрощил военную технику на дороге: кадры серьезной аварии в россии
"Не то сделали": у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении
Также Анна сопроводила счастливые кадры стихом известного автора Владимира Сосюры.
"Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в одной пижаме показала, как поднимать настроение
Также Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" продемонстрировала свою форму и дала украинцам совет
А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" пожаловалась на здоровье после тренировки