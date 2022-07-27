У сучасному світі, коли є можливість займатися собою, працювати, розвиватися та вкладати у себе – таке просто дурість.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич вирішила відповісти на дуже цікаве питання своєї підписниці. Зокрема дівчина запитала, як співачка ставиться до виразів "стара діва" та "старородяща". Свій коментар артистка залишила в Інстаграм-Сторізі.

"Як же довго я чекала на це питання. На мою думку вираз "стара діва" і "старородяща" придумали в минулому столітті максимально закомплексовані та максимально невпевнені в собі люди", - вважає Злата Огневич.

Вона також додала, що в сучасному світі, коли є можливість займатися собою, працювати, розвиватися та вкладати в себе такі шаблони просто дикість.

"Якщо маєте сили та внутрішній стрижень, то соціальний шум не матиме для вас жодного значення", - доповнила Злата Огневич.

На тлі цього шаблону "стара діва" та "старородяща" співачка Злата Огневич також згадала, що коли погодилася стати головною героїнею шоу "Холостячка" її закидали подібними повідомленнями. Зокрема багато хто з користувачів мережі говорив, що вона надто стара.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.