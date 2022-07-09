Популярная украинская певица Злата Огневич, которая в последнее время много гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку страны, также вытсупает и в Украине. Причем в Киеве звезда остается все время.
И в отличие от Поляковой, Кароль, Монатика, Дорофеевой и других артисток, Злата поддерживала страну и без выезда заграницу. Артистки дома не появлялись месяцами, однако уверяют в патриотизме.
Только сейчас Полякова вернулась домой и выступила в метро, как и ряд других звезд. Злата молчать не стала:
«Вижу, как поехали к бойцам с концертами звезды, которые были почти полгода заграницей. Как говорят – лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм» - пишет Злата.
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Также Злата выложила фото из студии звукозаписи и заинтриговала работой над новым хитом.
В подписи к публикации Огневич написала: "Июль. Скоро выйдет новый сингл и наш обширный проект. Над ним трудятся очень талантливые люди и не одна студия звукозаписи. Я верю в силу музыки и силу Света и верю в особых людей, которые появятся в этом видео. Как вы думаете, что это будет?".
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