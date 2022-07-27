В современном мире, когда есть возможность заниматься собой, работать, развиваться и вкладывать в себя - такое просто глупость.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич решила ответить на весьма интересный вопрос своей подписчицы. В частности девушка спросила, как певица относится к выражениям "старая дева" и "старородящая". Свой комментарий артистка оставила в Инстаграм-Сториз.

"Как же долго я ждала этот вопрос. На мое мнение выражение "старая дева" и "старородящая" придумали в прошлом столетии максимально закомплексированные и максимально неуверенные в себе люди", - считает Злата Огневич.

Она также добавила, что в современном мире, когда есть возможность заниматься собой, работать, развиваться и вкладывать в себя, такие шаблоны просто дикость.

"Если имеете силы и внутренний стержень, то социальный шум не будет иметь для вас никакого значения", - дополнила Злата Огневич.

На фоне это шаблона "старая дева" и "старородящая", певица Злата Огневич также вспомнила, что когда согласилась стать главной героиней шоу "Холостячка" ее забрасывали подобными сообщениями. В частности многие из пользователей сети говорили, что она слишком старая.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.