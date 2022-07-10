Популярная украинская певица Злата Огневич, которая несколько месяцев активно гастролировала за границей в поддержку Украины, вернулась домой и уже готовит концерты в украинских городах. В своем микроблоге в Instagram артистка раскрыла подробности новых гастролей и заинтриговала новыми хитами.

Как видно, Злата опубликовала афишу со своим фото, на котором появилась в элегантном образе – на ней стильное пастельное платье из атласа, которое красиво подчеркнуло стройную фигурку. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Огневич написала: "Объединяющие концерты #СВІТЛО в поддержку Украины. Мы с вами – большая семья и питательная сила друг для друга. Приходите с друзьями на мои концерты. Будет все так, как люблю: искренне, эмоционально и… кстати! Вы услышите синглы, которые готовлю к премьере этим летом. Значительную часть изъятых средств направляю на помощь Украине и верю в нашу Победу!".

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