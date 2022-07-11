Как пишет Politeka.net, популярная певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» поделилась в Инстаграм новым постом. В нем Злата поделилась своими мыслями о человеческой храбрости.
Так, певица призналась, что до смерти боится насекомых, но когда возле Киева взрывались снаряды она не чувствовала страха, а только желание бороться.
Судя по всему, на эти мысли звезду натолкнула ситуация с ее отцом. Ранее Огневич уже рассказывала, что ее папа, который является хирургом, во время войны оперирует людей в Харькове. Однако, теперь он отправился в другое место.
«Мой папа сейчас оперирует раненых. Где именно — сказать не могу, потому что из Харькова его с другим врачом перевели в другое место. И это решение папы я полностью поддерживаю и уважаю. Я горжусь, потому что он человек своей страны и поступает так, как подсказывает собственное сердце и обязанность врача. Боюсь ли и переживаю? Конечно!!!! Потому что знаю, о чем не могу здесь говорить. Но поддерживаю папу всем сердцем», - заявила в посте Огневич.
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«Если такова наша судьба: пройти адские испытания — давайте делать это достойно и с честью», - подытожила певица.
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