Популярний український блогер, шоумен та ведучий Микита Добринін запам'ятався багатьом українкам після своєї участі на проекті "Холостяк". Саме там чоловік зустрівся зі своєю коханою – Дашею Квітковою.
Цього разу чоловік розповів, що наступного місяця на українців чекає цікава новинка, адже він спробує себе в ролі ведучого «ЖВЛ». Добринін заявив, що йому дуже приємно було отримати це запрошення.
«Тепер буде нове Життя відомих людей. Все розповідатиму вам в онлайні та в ефірі @tet_tv🇺🇦 Дякуємо за вітання, чекає багато роботи та нових імен" – похвалився Добринін.
У мережі одразу відреагували:
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«Вітаю 😍; Клас 🔥 щиро вітаю 😍; ну добре.. нехай буде Dobrynin) OK; 👏 Мої вітання!; Вітаємо 🤗🥰; Щирі вітання 😍; Кайф; Вітаю! Микита, а що зі сторінкою Даші?; Може, нарешті, почну дивитися ЖВЛ 😅☺️».
Тим часом дружина Микити розповіла, що знову вирушає у довгу подорож, хоча лише нещодавно повернулася з чергового туру країнами.
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