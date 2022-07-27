Популярный украинский блогер, шоумен и ведущий Никита Добрынин запомнился многим украинкам после своего участия на проекте "Холостяк". Именно там мужчина встретился со своей возлюбленной - Дашей Квитковой.

В этот раз мужчина рассказал, что в следующем месяце украинцев ждет интересная новинка, ведь он попробует себя в роли ведущего «ЖВЛ». Добрынин заявил, ему очень приятно было получить это приглашение.

«Теперь будет новая Жизнь известных людей. Все буду рассказывать вам в онлайне и в эфире @tet_tv🇺🇦 Спасибо за приветствие, предстоит много работы и новых имен" – похвастался Добрынин.

В сети сразу отреагировали:

«Приветствую😍; Класс🔥 искренне поздравляю😍; ну хорошо.. пусть будет Dobrynin)OK; 👏 Мои поздравления!; Поздравляем 🤗🥰; Искренние поздравления 😍; Кайф😍; Поздравляю! Никита, а что со страницей Даши?; Может наконец начну смотреть ЖВЛ 😅☺️».

Тем временем супруга Никиты рассказала, что снова отправляется в долгое путешествие, хотя только недавно вернулась из очередного тура по странам.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина призналась, почему проснулась со слезами на глазах: "Никита уехал..."

Как сообщала Politeka, победительницу "Холостяка" Богдан пристыдили за хвастовство на курорте: "Одни гульки на уме"

Также Politeka писала, что "Дорогие люди…": Могилевская со слезами на глазах обратилась к украинцам, видео.