Як стало відомо раніше, Дженніфер Лопес проводить щасливу відпустку в Парижі разом із новоспеченим чоловіком, а також дітьми від попереднього шлюбу. Артистка встигла заздалегідь відзняти цікаві кадри для реклами свого бренду косметики.

Лопес відкрила цей бренд нещодавно, але всіляко привертає увагу, щоб довести дієвість своєї косметики:

«Для мене головне почуватися впевнено у своїй шкірі, незважаючи ні на що. Ось чому для мене було так важливо працювати з найкращими хіміками у провідних лабораторіях, щоб надати вам формулу, яка могла б робити саме це та давати реальні результати. Це серйозно-сексуальна наука. @JLoBeauty» - пише Лопес під фото.

У мережі одразу підтримали:

«Це фото – все! 😍👏🏽; Як ти це робиш, щоб мати гарне тіло? Чудова королева краси @jlo; Вищий сорт 😃; Тепер ми можемо програти у стилі 😂; посилаю багато кохання🤗❤; Таке величезне натхнення 🙌💕💕так тримати, мама 🥰💞».

Лише кілька днів тому Лопес таємно зіграла весілля з Беном Аффлеком у нічній каплиці у Лас-Вегасі, а 24-го числа вона святкувала разом із чоловіком та дітьми своє 53-річчя. Пара з дітьми від їхніх минулих шлюбів зараз веселиться у Парижі.

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